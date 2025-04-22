Mamak’ta İki Araç Çarpıştı, 6 Yaralı

TRAFFİK KAZASI OLAYI

Ankara’nın Mamak ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumu ciddiyetini koruyor. Olay, akşam saatlerinde Boğaziçi Mahallesi’nde gerçekleşti.

ÇARPILAN ARAÇLAR VE YARALILAR

19 Mayıs Bulvarı’nda merkez yönüne seyreden ve sürücüsünün makas atarak ilerlediği belirtilen 20 GG 341 plakalı otomobil, aynı yönde hareket eden 78 BF 355 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gerekli müdahaleleri yaptı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALESİ

Polis ekipleri, kaza meydana gelen bölgede trafiği durdurarak güvenlik önlemleri aldı. Kazanın etkisiyle yol kenarına savrulan araçlardaki H.P., H.C. ve İ.E. yaralandı. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahale işlemlerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındı. Yaralılardan H.P. ve Y.B.’nin sağlık durumunun ağır olduğu bilgisi alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.