Mamak’ta iki araç çarpıştı, 6 yaralı

TRAFFİK KAZASINDA YARALANANLAR

Ankara’nın Mamak ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında toplamda 6 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Olayın meydana geldiği akşam saatlerinde, Mamak’a bağlı Boğaziçi Mahallesi’nde kaza gerçekleşti. 19 Mayıs Bulvarı’ndan merkez istikametine doğru ilerleyen ve sürücüsünün makas atarak gittiği belirtilen 20 GG 341 plakalı otomobil, aynı yöne giden 78 BF 355 plakalı araç ile çarpıştı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar hemen durumu yetkililere iletti ve olay yerine polis, itfaiye ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri, olayın yaşandığı yerde trafiği durdurarak güvenlik önlemleri aldı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobillerde yer alan H.P., H.C. ve İ.E. yaralandı. Yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındı. Yaralılardan H.P. ve Y.B.’nin durumunun ağır olduğu öğreniliyor. Kazayla ilgili soruşturma süreci başlatıldı.