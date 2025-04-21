Haberler

Mamak’ta iki araç çarpıştı, 6 yaralı

TRAFFİK KAZASINDA YARALANANLAR

Ankara’nın Mamak ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında toplamda 6 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Olayın meydana geldiği akşam saatlerinde, Mamak’a bağlı Boğaziçi Mahallesi’nde kaza gerçekleşti. 19 Mayıs Bulvarı’ndan merkez istikametine doğru ilerleyen ve sürücüsünün makas atarak gittiği belirtilen 20 GG 341 plakalı otomobil, aynı yöne giden 78 BF 355 plakalı araç ile çarpıştı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar hemen durumu yetkililere iletti ve olay yerine polis, itfaiye ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri, olayın yaşandığı yerde trafiği durdurarak güvenlik önlemleri aldı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobillerde yer alan H.P., H.C. ve İ.E. yaralandı. Yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındı. Yaralılardan H.P. ve Y.B.’nin durumunun ağır olduğu öğreniliyor. Kazayla ilgili soruşturma süreci başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Silahlı Kavga, 1 Yaralı, 3 Gözaltı

Kırıkkale'de meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı, 3 şüpheli ise olay sonrası gözaltına alındı. Yaralının durumu ise stabil olarak bildirildi.
Haberler

ABD, Güneydoğu Asya’dan gelen güneş ürünleri

ABD, Kamboçya, Malezya, Tayland ve Vietnam'dan gelen güneş enerjisi ürünlerine damping nedeniyle gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Nihai vergi seviyeleri belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.