Mamak’ta İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

TRAFFIC ACCIDENT IN ANKARA’S MAMAK DISTRICT

Ankara’nın Mamak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumu ağır olarak bildirildi. Edinilen bilgilere göre, bu kaza akşam saatlerinde Boğaziçi Mahallesi’nde gerçekleşti. 19 Mayıs Bulvarı’nda, sürücüsünün makas atarak ilerlediği belirtilen 20 GG 341 plakalı otomobil, aynı yönde giden 78 BF 355 plakalı araç ile çarpıştı.

EMERGENCY TEAM INTERVENTION

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri, trafiği durdurarak güvenlik önlemleri aldı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan araçlardaki yolcular, H.P. (25), Y.B. (23), U.B. (20), A.A. (45), H.C. (53) ve İ.E. (17) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Özellikle H.P. ve Y.B.’nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.