Mamak’ta İki Otomobil Çarpıştı, Yaralılar Var

KAZA ANKARA’DA MEYDANA GELDİ

Ankara’nın Mamak ilçesindeki bir trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 2’si ağır 6 kişi yaralandı. Kaza, 22.00 sularında Mamak ilçesi Boğaziçi Mahallesi’nde gerçekleşti. 19 Mayıs Bulvarı’nda merkez yönüne doğru ilerleyen ve sürücüsünün makas attığı iddia edilen 20 GG 341 plakalı otomobil, aynı yönde giden 78 BF 355 plakalı araçla çarpıştı.

KAZA SONRASI YARDIM EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın bildirilmesinin ardından polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri, kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan araçlarda bulunan H.P. (25), Y.B. (23), U.B. (20), A.A. (45), H.Ü. (53) ve İ.E. (17) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü. Yaralılardan H.P. ve Y.B.’nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin kaza sonrası yaptığı incelemelerin ardından araçlar çekicilere yüklendi ve yol kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. Kazayla ilgili gerekli işlemler başlatıldı.