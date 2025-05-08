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Mamak’ta Kadın, Eski Nişanlısından Kaçtı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ankara’nın Mamak ilçesinde bir kadın, eski nişanlısının evinin önüne bıçakla gelmesi üzerine tartışma yaşadı. İddialara göre, Tuzluçayır Mahallesi’nde bir şahıs, kadınla eski nişanlısı olduğu için evinin önüne sefer yaptı.

TARTIŞMA VE SONUCU

Kadın, bilinen bir nedene bağlı olarak balkondan eski nişanlısıyla sözlü tartışmaya başladı. Kavganın büyümesi üzerine sinirlenen kadın, balkondan aşağı atlayarak ağır yaralandı. Olayın ardından eski nişanlısı, olay yerinden kaçtı.

Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde, ilk müdahaleyi yaparak ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, kaçan şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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