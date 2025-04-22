Mamak’ta Kazada 6 Kişi Yaralandı

KAZA ANINI UYARAN GÖRÜNTÜLER

ANKARA’nın Mamak ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında toplamda 2’si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kaza, akşam saat 22.00 sularında Boğaziçi Mahallesi’nde gerçekleşti. 19 Mayıs Bulvarı üzerinden merkeze doğru seyreden ve sürücüsünün makas atarak gittiği iddia edilen 20 GG 341 plakalı araç, aynı yönde ilerleyen 78 BF 355 plakalı otomobile çarptı.

ACİL YARDIM EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Kaza sonrası durumun aciliyeti üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis, kazanın meydana geldiği yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı. Çarpışmanın etkisiyle yolda savrulan otomobillerde bulunan H.P. (25), Y.B. (23), U.B. (20), A.A. (45), H.Ü. (53) ve İ.E. (17) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Yaralılardan H.P. ve Y.B.’nin sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kaza sonrası incelemelerini tamamlayarak araçları çekici yardımıyla yoldan kaldırdı. Sonrasında yol, kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. Kazaya ilişkin resmi bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.