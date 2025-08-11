Haberler

Mamak’ta Köpeklere Ateş Açıldı, 1 Öldü

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Ankara’nın Mamak ilçesinde akşam saatlerinde bir kişi, kendisine saldıran 4 sokak köpeğine karşı silah kullanıyor. Olay, Kutlu Mahallesi’nde bir açık otoparkta gerçekleşiyor.

KÖPEKLERİN SALDIRISI

İddialara göre, bir şahıs ikametinden çıkıp aracına doğru yürümeye başladığında, dört sokak köpeği aniden havlayarak üzerine gelmiş. Şahıs, bu durum karşısında panikleyip köpekleri korkutmak amacıyla hedef gözetmeksizin bir el ateş açıyor.

OLAYIN SONUÇLARI VE POLİS MÜDAHALE

Ateş edilmesiyle birlikte bir köpek yaralanıyor ve maalesef hayatını kaybediyor. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu polise bildiriyor ve olay yerine polis ekipleri sevk ediliyor. Yapılan incelemelerde köpeklerin şahsa saldırdığı belirleniyor. Olay üzerine soruşturma başlatılmış durumda.

Simcha, Açık Alanı Tercih Etti

Gazze'deki çatışmalar devam ederken, İsrailli radikal yerleşimcilerin hükümet desteğiyle Batı Şeria'da toprak alımına girişmesi, işgal altındaki bölgelerde şiddet olaylarını artırıyor.
Edirne’de Yangın Evlere Sıçrayabilir

Enez'de 10 saat süren orman yangını, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine yaklaşmakta. Yangınla mücadele eden ekipler, durumu kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

