Mamak’ta Motosiklet Kazası Meydana Geldi

YAŞANAN TRAFİK KAZASI

Ankara’nın Mamak ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, kontrolü kaybederek park halindeki bir araca çarptıktan sonra havada uçtu ve yaralandı. Kaza, Mamak’ın Fahri Korutürk Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi’nde gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI

İddialara göre, motosiklet sürücüsü Mehmet Gümüşcü (48), gaz pedalının takılması nedeniyle kontrolünü yitirdi ve caddedeki park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havalanan sürücü Gümüşcü yaralanmış durumda. Olayın haber verilmesi üzerine sağlık ekipleri, olay yerine gelene kadar Gümüşcü’ye ilk müdahaleyi çevredeki esnaflar gerçekleştirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri, yaralının durumunu kontrol ettikten sonra hastaneye kaldırılmasını sağladı. Kazanın sebebini araştırmak üzere polis ekipleri inceleme başlattı.