Mamak’ta Trafik Kazasında 6 Yaralı

TRAFAK KAZASI ANKARA’DA MEYDANA GELDİ

Ankara’nın Mamak ilçesinde bir trafik kazası yaşandı ve bu kaza sonucunda 6 kişi yaralandı. Boğaziçi Mahallesi’ndeki Boğaziçi Köprüsü üzerinde, 19 Mayıs Bulvarı’na doğru hareket eden 20 GG 341 ve 78 BF 355 plakalı iki otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu kazada 2’si ağır olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı.

OLAY YERİNE ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından hızla ihbarda bulunuldu ve olay yerine hemen polis ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar arasında H.P, Y.B, U.B, A.A, H.Ü ve İ.E yer alıyor. İlk müdahaleleri yapıldıktan sonra, yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

TRAFFİK AKIŞI KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANDI

Kaza nedeniyle 19 Mayıs Bulvarı bir süre trafiğe kapatıldı. Olay yerinde, çekici yardımıyla otomobillerin kaldırılmasının ardından yol, kontrollü bir şekilde ulaşıma yeniden açıldı.