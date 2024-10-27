Mamak’ta Trafik Kazasında Dört Kişi Hayatını Kaybetti

ANKARA’NIN MAMAK İLÇESİNDE TRAFİK KAZASI

Ankara’nın Mamak ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yön tabelası direğine çarpan otomobilde 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kaza, gecenin ilerleyen saatlerinde Mamak ilçesi Yakup Abdal Mahallesi’nde gerçekleşti. 06 DDC 719 plakalı araç, ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle birlikte yön tabelası direğine çarptı.

KAZA ANINDA OLUŞAN DURUM

Çarpmanın etkisiyle otomobil kullanılamaz hale geldi ve araçtaki 5 kişi sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yangın söndürme, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sıkışan 5 kişi bulundukları yerden kurtarılırken, yapılan ilk muayenede 2’si kadın 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin ise yaralı olduğu belirlendi. Yaralı olan kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri kaza yeri incelemesinin ardından morga götürüldü.

PİKNİK SONRASI DÖNÜŞ YOLUNDA KAZA

Kazanın, Topaktaş ve arkadaşlarının akşam saatlerinde piknik yapmak üzere Yakup Abdal Tabiat Parkı’na gitmelerinin ardından dönüş yolunda meydana geldiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Ezgi Yaman ve kuzeni Sevgi Eker’in cenazeleri Sincan Cimşit Mezarlığı’nda, Güney Topaktaş ve Yiğitcan Kayı’nın cenazeleri ise ikindi namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedildi. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.