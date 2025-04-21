Mamak’taki Trafik Kazasında 6 Yaralı

TRAFFIK KAZASI VE YARALILAR

Ankara’nın Mamak ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Boğaziçi Mahallesi Boğaziçi Köprüsü üzerinde, seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Plakaları 20 GG 341 ve 78 BF 355 olan araçların sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemedi. Kazada, durumu ağır olan 2 kişi ile birlikte toplamda 6 kişi yaralandı.

OLAY YERİ GÜVENLİK GÜÇLERİYLE DOLDU

Kazanın bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar H.P, Y.B, U.B, A.A, H.Ü ve İ.E, ilk müdahalelerinin ardından yakın hastanelere götürüldü. Kaza sebebiyle 19 Mayıs Bulvarı bir süre trafiğe kapatıldı. Yol, çekici yardımıyla kazaya karışan otomobillerin kaldırılmasının ardından kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı.