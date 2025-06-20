Mame Thiam, Amara Diouf’u önerdi

FUTBOLDA GENÇ YETENEKLER ÜZERİNE

Bir dönemde Fenerbahçe forması giyen Eyüpspor’un Senegalli golcüsü Mame Thiam, HT Spor’a önemli açıklamalar yaptı. Thiam, canlı yayında Fenerbahçe’ye transfer müjdesi vererek, gündemdeki 17 yaşındaki yetenek Amara Diouf hakkında bilgiler paylaştı.

AMARA DİOUF HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Mame Thiam, “Amara Diouf, çok büyük bir yetenek. Çok fazla izledim. Özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Kanatta oynayabiliyor, skorer ve fiziksel açıdan kuvvetli” şeklinde konuştu. Senegal’den çıkan futbolcuların genelde Fransa ve İtalya’ya, bazen de İngiltere’ye gittiğini belirten Thiam, bu durumu değiştirmek istediğini vurguladı. “Yetenekli futbolcuların gençken Türkiye’ye gelmesi için uğraşıyorum. Amara Diouf’u da ilk gördüğümde Fenerbahçe’ye önerdim. 2-3 yıl kadar önceydi. Fenerbahçeli yetkililer, takip edeceklerini söylediler. En kısa zamanda imzalayacaklar” dedi.

GELİŞİMİ VE GELECEĞİ HAKKINDA

Thiam, genç oyuncunun potansiyeline inandığını ifade ederek, “Amara, henüz çok genç ve gelişmek için önünde uzun bir yol var. Sakatlandıysa da kısa sürede atlatacaktır; kalitesine kefilim” diye ekledi. Ayrıca, Fenerbahçe’de ve dünya sahnesinde başarılı bir kariyere sahip olacağına inandığını belirtti. “Sol, sağ kanatta ve ileri uçta oynayabiliyor. Her şey yolunda giderse, sakatlık yaşamazsa Avrupa’ya damga vuracağını düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Son olarak, Amara Diouf’un Sadio Mane’ye benzetildiğini söylese de, “Ben futbolcuları karşılaştırmayı seven biri değilim. Mane, bizim tarihimizin en iyi futbolcusu” şeklinde ifade etti.