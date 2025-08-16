MamekiFest’le Tunceli’de Motosiklet Turu Yapıldı

MOTOSİKLET TURU DÜZENLENDİ

Tunceli’de, MamekiFest etkinlikleri çerçevesinde Munzur Vadisi Milli Parkı’nda motosiklet turu yapıldı. Valilik ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğinde gerçekleştirilen “Can Cana Tunceli” sloganıyla Mameki Parkı’nda festival düzenleniyor. Festivalde, farklı stantların kurulduğu ve çeşitli gösterilerin sergilendiği alanın yanı sıra Munzur Vadisi Milli Parkı’nda “Moto-Maraton” etkinliği de yer aldı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl’ün öncülüğünde motosikletçiler, Mameki Parkı’nda buluşarak milli parka doğru yola çıktı.

DOĞANIN GÜZELLİĞİ EN ÖN PLANDA

Yaklaşık 10 kilometrelik bir yolu kat eden motosikletçiler, meşe ormanları arasında seyahat ederek yaban keçileriyle karşılaştı. Bazı katılımcılar, milli parkın belli noktalarında mola vererek manzara fotoğrafları çekti. Akrobasi sporcusu Birkan Polat da etkinlikte motosikletiyle gösteri yaparak katılımcıları eğlendirdi. Vali Aygöl, yaptığı açıklamada festivalin bir dizi güzel etkinlikle devam ettiğini ifade etti.

Festivalde doğa, kültür ve sanatla ilgili çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Aygöl, “Munzur Vadisi Milli Parkı’nın güzelliğini dünyaya tanıtmak amacıyla ismini ‘1062 Munzur’ diye koyduğumuz bir sürüş yaptık. Bu sürüşe bölgede bulunan motosikletçiler ve ilimizdeki motosikletçiler katıldı. Doğaya, güzelliğe ve turizme dikkati çekmek için çalışmalar yürütüyoruz. Sadece bölgede huzurun olduğunu ifade etmek istiyorum, vatandaşlarımızı şehrimize davet ediyorum.” dedi.

GÖRÜLMESİ GEREKEN BİR YER

Birkan Polat, Tunceli’ye ilk kez geldiğini ve burayı çok beğendiğini paylaşarak, “Burası dağların arasında mükemmel bir coğrafyaya ve akarsulara sahip. Bugün Valimizin öncülüğünde Munzur Vadisi Milli Parkı’nda yaptığımız tur çok güzeldi.” şeklinde konuştu. Katılımcılardan Canberk Tan da motosiklet turunun çok eğlenceli geçtiğini, yoğun bir katılımla gerçekleştirildiğini belirterek, “Munzur Vadisi Milli Parkı’nın Karşılar Karakolu mevkisine kadar gidip dönüş yaptık. Milli parkın içerisinden akan Munzur Çayı, eşsiz manzarasıyla ilgimizi çekti. Burası motosiklet turları için çok ideal bir yer.” ifadesini kullandı.