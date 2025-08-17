Mamekifest, Tunceli’de Huzur Ve Eğlence Sunuyor

YOĞUN KATILIMLA BAŞLAYAN FESTİVAL

Tunceli’de gerçekleştirilen Mamekifest kapsamında motosiklet akrobasi gösterileri yapıldı. Yüzlerce motorcu, Munzur Vadisi Milli Parkı’ndaki etkinlik için bir araya geldi. Festival, coşku ve eğlence dolu konserlerle devam etti. Vali Şefik Aygöl, “Burada sadece huzur var” açıklamasında bulundu. Tunceli Valiliği ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen Mamekifest’in açılışı, Vali Şefik Aygöl, motosiklet akrobasi şovu pilotu Birkan Polat ve birçok motosiklet tutkununun katılımıyla gerçekleştirildi. Şehir merkezinden Munzur Vadisi Milli Parkı’na düzenlenen tur için Ovacık kara yolu trafiğe kapatıldı.

MUNZUR VADİSİ’NDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Motosikletliler, endemik türler ve yaban hayatı zenginliğiyle tanınan Munzur Vadisi Milli Parkı’ndan, meşe ağaçlarıyla kaplı dağların arasından akarak devam eden Munzur Çayı’nın yanındaki kara yolundan Anafatma mevkiine kadar sürüş yaptılar. Bu konvoy, renkli görüntülere sahne oldu. Tur sonunda akrobasi şov pilotu Birkan Polat, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatarak gösterilerini sergiledi. Mamekifest, konserlerle eğlence dolu anlara devam etti.

Vali Şefik Aygöl, etkinliklerinin amacının doğaya dikkat çekmek olduğunu belirtti. “Bu etkinliğin içerisinde doğa var, sanat var, kültür var, eğlence var, spor var. Aslında her yaşa herkese göre güzel etkinliklerimiz var” dedi. Ayrıca, “Bu Munzur’un güzelliğini dünyaya tanıtmak amacıyla bugün ismini de özellikle ‘1062 Munzur’ diye koyduğumuz bir etkinliğimiz var. Burada doğaya, güzelliğe, turizme dikkat çekmek için bir çalışma yapıyoruz” ifadesini kullandı. Yerel sanatçılarla devam eden konserlerde vatandaşları Tunceli’ye davet eden Aygöl, “Bu şehirde şu anda sadece huzur var” ifadesini kullandı.