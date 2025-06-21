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Mamelodi Sundowns B.Dortmund Canlı Yayında

MAÇI CANLI İZLEME YOLLARI

Mamelodi Sundowns B.Dortmund maçı için heyecan dorukta. Canlı yayında bu maçı izlemek isteyenler, gerekli bilgileri araştırıyor. Mamelodi Sundowns B.Dortmund maçını izlemek için haberimizin detaylarında sunulan başlık altında yer alan bilgilerle bu önemli karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz. İyi seyirler dileriz.

MAÇ BİLGİLERİ

Mamelodi Sundowns B.Dortmund karşılaşması TRT 1 ekranlarında canlı olarak yer alacak. Maç, bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Müsabaka Cincinnati’daki TQL Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Maçın keyfini çıkarmak için ekran başında buluşmak üzere!

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