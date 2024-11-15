Mamografi Hakkında Şok Edici Açıklamalar

MAMOGRAFININ ROLÜ

Kanal D’de ekrana gelen “Neler Oluyor Hayatta” programında Prof. Dr. Canan Karatay, birçok insanı ilgilendiren konular hakkında açıklamalar yaptı. “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de meme kanseri en sık görülen kanser türlerinden bir tanesi.” diyen Karatay, kadınlarda meme kanserinin yaygınlığını vurguladı. Yaklaşık her 8 kadından birinin yaşamı boyunca bu hastalığa yakalandığı ve 30 kadından birinin meme kanserinden hayatını kaybettiği bilgisine değindi.

ERKEN TEŞHİS VE MAMOGRAFİ TARTIŞMASI

Erken teşhisin büyük önem taşıdığını belirten uzmanlar, özellikle 40 yaş üstü her kadına mamografi uygulanmasını öneriyor. Ancak Karatay, bu genel görüşün tersine, mamografi hakkında net bir yorum yaptı. “Meme kanserinin sebebi mamografi çetesidir.” diyerek bu yönteme yönelik eleştirisini ortaya koydu.