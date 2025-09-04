Mamografi Taramasında Erken Teşhis Şansı

ERKEN TEŞHİSLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Fatma Suna Altıntaş, sağlıklı olduğunu düşünerek mamografi çektirmeyi yıllarca erteledi ancak Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinin (KETEM) sürekli aramaları sonrası gittiği kontrolde meme kanserinin erken evrede teşhis edilmesiyle sağlık kazandı. KETEM 69 yaşındaki Altıntaş’ı iki yıldır haftada bir ücretsiz kanser taramasına katılması için aradı ancak Altıntaş sağlıklı olduğunu düşündüğü için kontrole gitmedi. KETEM’in telefonları ve çevresinin ısrarı üzerine 15 yıl sonra mamografi çektiren Altıntaş, leke tespit edilince hastaneye yönlendirildi. Bilkent Şehir Hastanesi’nin Meme Tiroid Endokrin Cerrahisi biriminde yapılan tetkikler sonucunda 1. evre meme kanseri teşhisi koyuldu. Erken teşhis sayesinde kanseri yenen Altıntaş, sağlık kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

HERKES KONTROL YAPTIRMALI

Altıntaş, kanser olduğunu öğrendikten sonra yaşadığı süreci bir muhabire anlattı. KETEM tarafından her hafta kanser taraması amacıyla arandığını belirten Altıntaş, “Ben de bir hastalık yok diye çok emindim. Hiç kimse de böyle emin olmasın. KETEM’de mamografide görülen gölge nedeniyle ultrasona yönlendirildim. CD’mi teslim ederken ‘Hangi hastaneye gideceksiniz, ne zaman tedavi olacaksınız?’ gibi sorular sordular, tutanak tuttular. Bu durum KETEM’in işini ciddiye aldığını gösteriyor.” diye konuştu. Altıntaş, KETEM’in yönlendirmesiyle Bilkent Şehir Hastanesi’nden randevu almak zorunda kaldı. Yapılan incelemelerin ardından hemen ameliyata alındığını aktaran Altıntaş, “KETEM sayesinde erken tanıyla 1.2 santimetrelik kist, sol mememin yarısı ve sol kol altımdan 8 lenf alındı. Ameliyattan sonra 20 seans radyoterapi aldım ve sağlığıma kavuştum. Moralim çok yüksek, doktorlarıma ve hastaneye güvendim.” dedi.

MAMOGRAFİ ÖNEMLİ BİR ADIM

Altıntaş, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade ederek tedavi sürecinde kendisine yardımcı olan doktorlarına teşekkür etti. Türkiye meme kanseri nedeniyle ölümlerde Avrupa’da ilk sıralarda yer almakta. Bilkent Şehir Hastanesi Meme Tiroid Endokrin Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Birol Korukluoğlu, hastası Altıntaş’ın tedavi sürecini anlattı. Korukluoğlu, Altıntaş’a ileri tetkik yaptıklarını ve tanı koyduklarını belirtti. Meme koruyucu cerrahi ameliyatı olduğunu anlatan Korukluoğlu, “Hastamız şu anda gayet sağlıklı, sonuçları iyi. Kendisini takip ediyoruz.” dedi. Türkiye’deki meme kanseri görülme oranlarına dikkat çeken Korukluoğlu, doğu illerinde oranların 100 binde 20, batıda ise 100 binde 50’lere kadar çıktığını belirtti. Özellikle Avrupa’da 40 yaş altı ölümlerde Türkiye’nin ilk sıralarda olduğunu ifade ederek erken tanının önemine vurgu yaptı.

HASTALAR DOĞRU BİRİME YÖNLENDİRİLMELİ

Meme kanserinde erken tanının kritik olduğunu belirtip 20-39 yaş aralığındaki kadınların ayda bir kez kendilerini elle muayene etmeleri gerektiğini, 40-50 yaş aralığındaki kadınların 2 yılda bir, 50 yaş üzerindekilerin ise yılda bir kez mamografi çektirmeleri gerektiğini ifade etti. Korukluoğlu, “Hastalar bazen yanlış bilgilendirme sonucu kadın doğum ve göğüs cerrahisine başvuruyor. Meme kanseriyle ilgilenen ana bilim genel cerrahidir, ayrıca hastanemizde sadece meme cerrahisiyle ilgilenen bir birim var. Hastalarımız başka birime giderek vakit kaybetmemeli.” şeklinde konuştu.