Man.city, Everton’u 2-0 mağlup etti

MAÇIN ANALİZİ

Manchester City, Premier Lig’in 33. haftasındaki maçında Everton ile karşılaştı ve deplasmanda 2-0’lık bir zafer elde etti. Müsabaka, Goodison Park’ta gerçekleştirildi. İlk yarı boyunca gollerin gelmemesi, futbolseverleri merakta bıraktı. Ancak beklenen goller, maçın son dakikalarında ortaya çıktı.

SON DAKİKALARDA GELEN GOLLER

Konuk ekip, maçın 84. dakikasında Nico O’Reilly’nin attığı golle skoru 1-0’a taşıdı. Maçın son bölümlerinde, 90+2. dakikada Mateo Kovacic’in golü ile farkı ikiye çıkararak sonucun 2-0 olmasını sağladı. Bu galibiyetle Manchester City, puanını 58’e yükseltti ve maç fazlasıyla ligde 4. sıraya yerleşti.

EVERTON’UN DURUMU

Everton ise 38 puanla 13. sırada kalarak, ligdeki durumunu sürdürüyor. Bu maç, hem takımlar için kritik öneme sahipken, sonuçlar ligdeki sıralamaları da etkiliyor.