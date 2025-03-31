Man City, FA Cup’ta Zorlandı

MAÇIN DETAYLARI

Kabus gibi bir sezon geçiren Manchester City, FA Cup Çeyrek Final mücadelesinde Bournemouth ile karşılaştı. Pep Guardiola’nın takımı, 1-0 geriden gelerek maçı 2-1 kazanmayı başardı. Vitality Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmada, Erling Haaland öne çıktı.

HAALAND’IN PERFORMANSI

Maçın 14. dakikasında kazanılan penaltıda, Norveçli yıldız topun başına geçti. Sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Kepa, topu kurtardı. İkinci yarının 49. dakikasında tekrar sahneye çıkan Haaland, durumu 1-1’e getirdi. Ancak maçın ilerleyen dakikalarında bir sakatlık yaşadı. Özellikle son yarım saate girilirken sakatlanan Haaland, 61. dakikada Marmoush ile değişti.

SOCIAL MEDYA YANSIMALARI

Haaland’ın stadyumdan koltuk değnekleri ile ayrıldığına dair görüntüler sosyal medya platformlarında yayıldı. Bu durum, oyuncunun sakatlığının ciddiyetine dair endişeleri artırdı.