Manavgat Belediyesi’nde Yolsuzluk ve Rüşvet Soruşturması Başlatıldı

Manavgat Belediyesi’ne yönelik başlatılan ‘yolsuzluk’, ‘rüşvet’, ‘suç örgütü’ ve ‘irtikap’ soruşturmasına dair hazırlanan iddianamenin detayları gündeme geldi. İddianamede, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter’in iş insanı Cengiz Coşar’dan baklava kutusu içerisinde 110 bin avro rüşvet alırken suçüstü yakalandığı belirtiliyor. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, nisan ayında gelen bir ihbarla birlikte Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile beraber belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve bazı iş insanlarına yönelik soruşturmaya girişti. Soruşturma süresince yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda Tüter, makamında 110 bin avro rüşvet alırken polis tarafından yakalandı. Toplamda 41 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 18’i tutuklandı, 16’sı adli kontrolle, 7’si ise serbest bırakıldı. Şu an tutuklu sayısı 11 olarak güncellendi.

CENGİZ COŞAR’IN ŞİKAYETİ

İddianamenin kabul edildiği Manavgat 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde turizmci Zafer Süral müşteki olarak ifade verdi. Süral, inşaat işlerini yıllardır Cengiz Coşar’ın üstlendiğini ve lojman inşaatının belediye baskısıyla başka bir isimle verilmesi durumunun ardından, Tüter ve Niyazi Nefi Kara’nın yeğeni Hüseyin Cem Gül’ün kendisine ulaştığını anlattı. Süral, “Bana işi, Cengiz Coşar’a verebileceğimi söylediler. Cengiz Coşar ile yaptıkları pazarlıkta toplam brüt kazancın yüzde 30’unu istemişler” diyerek yaşanan pazarlıkları aktardı.

Cengiz Coşar, savcılık ifadesinde Hüseyin Cem Gül ve Tüter ile yapılan görüşmelerde, işin kendisinde olduğunu ancak belediyeye kazancının yüzde 30’unu nakit vermesi gerektiği bilgisinin verildiğini ifade etti. Coşar, en fazla yüzde 10 kazanabildiğini belirterek, Tüter’in “Sen işi bitir sonrasına bakarız” dediğini aktardı.

110 BİN AVRO’NUN AKIBETİ

İddianamede, Cengiz Coşar’ın 4 Temmuz’da belediyeye giderek Tüter’in ofisine girdiği belirtildi. 110 bin avro içeren baklava kutusu ve viski bulunan siyah poşeti Tüter’in ayağının dibine koyduğu kaydedildi. Coşar, Tüter’e “Burada şey var abi, altında, Zafer abinden şey olan var ya komisyon” dediğini, buna karşılık Tüter’in “Ne kadar var?” diye sorduğunu ve 110 bin avro olduğunu öğrendiğini belirten ifadeleri de iddianameye yansıdı.

PARAYI KABUL ETTİM DEDİ

Tüter, ifadesinde Coşar’ın şikayeti üzerine kendi konumunu anlattı. Kendisine iletilen durum sonrası işin Coşar’a verilmesi için ricacı olacağını ifade eden Tüter, “Paranın kabulü konusundaki boşluğum nedeniyle parayı kabul ettim” diye belirtti. Cengiz Coşar’ın kendisine parayı vermek istemesinin ardından durumu şüpheli bulduğunu ve hemen iade etmek üzere koridora çıktığını ancak Coşar’ın ayrıldığını vurguladı.

NİYAZİ NEFİ KARA’DAN AÇIKLAMA

İddianamede yer alan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Cengiz Coşar’ı tanımadığını, olaydan haberdar olmadığını belirtti. Tüter’in durumu kendisine bildirmeden bu şekilde hareket ettiğini aktaran Kara, “Bu olay kesinlikle benim bilgim ve onayım dahilinde değildir. Benim Tüter’in eylemine kesinlikle iştirakim söz konusu değildir” dedi.

SUÇUN SÜBUTUNA ETKİ ETMİYOR

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, Tüter’in beyanlarının suçun sübutuna etki etmediğini ifade etti. Tüter ve Gül’ün, müştekiye karşı ‘İcbar suretiyle irtikap’ suçunu işlediği vurgulandı. Ayrıca, Niyazi Nefi Kara ile diğer şüphelilerin fonksiyonlarına göre sorumlulukları tespit edilmesine rağmen, sadece kamu görevlileri tarafından işlenebilen ‘İrtikap’ suçundan sorumlu tutulduğu da belirtildi.