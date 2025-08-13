Manavgat Oda Açtı, Destek Sağlayacak

İŞKUR HİZMET NOKTASI AÇILDI

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ile Antalya Çalışma ve İş Kurumu arasında yapılan protokol ile MATSO Hizmet Binası’nda bir “İşkur hizmet noktası” açıldı. MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, protokol imza töreninde yaptığı açıklamada, bu hizmet noktasının iş arayanlar ve işverenler için önemli kolaylıklar sunacağını vurguladı. İş arayanların, İşkur’un tüm hizmetlerine artık MATSO bünyesinde ulaşabileceğini belirten Güngör, işverenlerin ise ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücüne daha hızlı erişim sağlayacağını ifade etti.

KAMU-ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ

İlçenin turizm, tarım, ticaret ve sanayi alanlarında yüksek bir potansiyele sahip olduğunu belirten Güngör, “İşkur hizmet noktasının odamız bünyesinde açılması, kamu-özel sektör dayanışmasının somut bir göstergesidir. İş gücü piyasasının ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, sürece katkı sağlayan Antalya İŞKUR İl Müdürü İlhan Çolakoğlu’na ve MATSO yönetimine teşekkür etti.