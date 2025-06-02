Manavgat Oda Başkanı Sorunları İletmiş

MANAVGAT’TAN TOBB GENEL KURULUNA KATILIM

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 81. Mali Genel Kurulu’na katılarak, Manavgatlı iş insanlarının ve Oda üyelerinin sorunlarını TOBB çatısı altında dile getirdi. TOBB’un bu önemli genel kurulu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde (ETÜ) gerçekleştirildi. Toplantıda, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat da yer aldı. MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Meclis Başkanı Sedat Öz, TOBB Delegeleri Mehmet Yıldız, Mehmet Cen ve Genel Sekreter Halil İbrahim Altıparmak da genel kurulda hazır bulundu.

ANITKABİR ZİYARETİ VE AÇIKLAMALAR

Genel kurulun bir parçası olarak TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu önderliğinde TOBB Divanı, yönetim kurulu üyeleri ve delegeler, Anıtkabir’i ziyaret ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Ziyaret sonrasında MATSO Başkanı Güngör, “Ata’mızın çizdiği yolda ülkemize ve Manavgat’ımıza en iyi şekilde hizmet etmeye kararlıyız. Şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” şeklinde bir açıklama yaptı.

Genel kurulda Manavgat iş dünyasının sorunlarını ilgili makamlara aktardıklarını dile getiren Başkan Güngör, “Üyelerimizin yaşadığı sıkıntıları dile getirdik. TOBB çatısı altında çok verimli bir genel kurul gerçekleştirdik. Üyelerimizin sesi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ÜRETİM GÜCÜNÜN ÖNEMİ

Ülke ve bölge ekonomisinin kalkınması için çaba gösterdiklerini belirten Güngör, “Ulu Önder Atatürk’ün ‘Her fabrika bir kaledir’ sözünü rehber edinerek üretimi, yatırımı, ihracatı ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz. Firmalarımızı milli servet olarak görmeli ve hep birlikte sahip çıkmalıyız” şeklinde konuştu. Güngör, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun liderliğinde iş dünyasının güçlenmesi adına yürütülen çalışmalara katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını da vurguladı.