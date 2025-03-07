Manavgat’ta 3 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Manavgat’ta, aynı yönü takip eden üç aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı. Kaza, Antalya’nın Manavgat ilçesi D-400 kara yolu Antalya istikametinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Manavgat yönünde sefer halinde olan İbrahim K. yönetimindeki 01 ALM 626 plakalı araç, bariyerlere çarptı.

ÇARPMA SONUCUNDA OLDUKÇA CİDDİ BİR DURUM

Bariyerlere çarparak savrulan otomobil, öncelikle aynı yönde giden Ramazan Y. yönetimindeki 07 RY 006 plakalı Audi marka araca ve ardından da Ali Ö. tarafından kullanılan 07 AAG 014 plakalı Volkswagen aracına yanlamasına çarptı. Kazada, 07 AAG 014 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Rabia K. yaralanırken, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.