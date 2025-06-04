Manavgat’ta 3 yaşında çocuk yaralandı

KAZA ANINDA ÇOCUK YARALANDI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, aniden yola fırlayan 3 yaşındaki çocuk, seyir halindeki bir araca yandan çarparak yaralandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleriyle dikkat çekti. Yaralanan çocuğu, otomobil sürücüsü hastaneye götürdü.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN KAZA YAŞANDI

Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi’nde, Fevzipaşa Caddesi üzerinde gerçekleşti. Gelen bilgilere göre, yolun karşısında bulunan ablasının yanına gitmek isteyen 3 yaşındaki M. A. Ç., yol üzerinde seyir halindeki Emel Y. tarafından kullanılan 07 ACP 685 plakalı araca yandan çarptı. Kazanın şiddetiyle yere düşerek yaralanan çocuk, otomobil sürücüsü tarafından Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü.