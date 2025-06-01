Manavgat’ta Ağaç Binaya Devrildi

RÜZGAR VE YAĞMURA DAYANAMADI

Manavgat’ta, boş bir arazide yer alan kurumuş çam ağacı, rüzgar ve yağmura daha fazla dayanamayarak komşu binanın üzerine devrildi. Olay, Manavgat Kasaplar Mahallesi 3636 sokakta gerçekleşti. Boş arazide bulunan bu ağaç, şiddetli rüzgar ve yağmur sonucunda 4 katlı bir apartmana düştü. Neyse ki, meydana gelen olayda can veya mal kaybı olmadı.

AĞACIN TEHLİKESİ UYARILDI, GAFA YARATILDI

Ağaç devrildiği sırada balkonda çocuğunun oynadığını söyleyen bir bina sakini, “Ağaç büyük bir gürültüyle benim balkonuma ve binanın çatısına yıkıldı. Bu ağaç yaklaşık 3 yıl önce kurudu. Arsa sahibine defalarca kuruyan ağacın yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu kötü bir olay yaşanmadan kesmesi gerektiğini söyledik fakat umursamadı. Bize, bu durumdan rahatsız oluyorsak ağacı kesebileceğimizi ifade etti. Bugün de gördüğünüz gibi ağaç binanın üzerine ve benim balkonuma devrildi. Allah’tan kimseye bir şey olmadı. Çocuğumun korkudan psikolojisi bozuldu,” şeklinde konuştu.