Manavgat’ta Alacak Anlaşmazlığı Cinayeti

OLAYIN GERÇEĞİ

Manavgat ilçesinde alacak anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu Aytunç Keskin’i (48) tabancayla öldüren Paşa Gül (67), adliyeye sevk edildi. Olay, dün saat 14.00 sularında Manavgat’ın Side Mahallesi’nde gerçekleşti. Keskin, alacak anlaşmazlığından dolayı arasında gerginlik bulunan Paşa Gül’ün bir sitedeki evine gitti ve burada tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda, Paşa Gül, Aytunç Keskin’i ruhsatlı tabancasıyla vurarak öldürdü.

KOMŞULARIN MÜDAHALESİ

Silah seslerini duyup kapıya koşan komşular, Gül’den jandarma ve sağlık ekiplerine haber vermelerini istedi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Aytunç Keskin’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Keskin’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Jandarma, Paşa Gül’ü gözaltına aldı ve Gül’ün yurt dışından emekli olduğu bilgisi edinildi. Geçen yıl Keskin ile birlikte ortak bir hamam çalıştırdıkları öğrenildi.

CİNAYETİN NEDENİ

Cinayetin ardından Paşa Gül, komşularına Aytunç Keskin’e hamam işinde 400 bin avro vererek icralık olduklarını ve bunun ardından da Keskin’in kendisinden para istemeye devam ettiğini söyledi. Gül, Keskin’in kendisini sürekli rahatsız ettiğini ifade ederek, “Kendisine, ruhsatlı silahım olduğunu söyledim, evime gelmemesi gerektiğini belirttim. Ancak yine geldi ve bana hakaret edip, tehditte bulundu” şeklinde konuştu.

ADLİ İŞLEMLER

Jandarma tarafından gözaltına alınan Paşa Gül’ün adli işlemleri tamamlandı. Bugün sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.