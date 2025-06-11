Manavgat’ta Alkollü Sürücü Kazaya Yol Açtı

KAZA GÖRÜNTÜLERİ VE SÜREÇ

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada, 3 araç birbirine çarptı. Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi üzerindeki Jandarma Kavşağı’nda gerçekleşti. Durumun ciddiyeti hakkında ilginç bir ayrıntı verdikleri belirlenen sürücülerin tedavi edilmesi gerekecek.

TARTIŞMA VE TEPKİLER

Kaza sonrasında otobüs sürücüsü Ahmet G. ve hafif ticari araç sürücüsü Tamer G. arasında bir tartışma çıktı. Olay yerindeki motorize polis ekipleri, tarafların arasını bulmaya çalışarak durumu kontrol altına aldı. Hafif ticari araçtaki yolcular Necla G. ve Cemile C.Y. kendilerini iyi hissetmedikleri için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Tamer G.’nin kontrolünde 2.4 promil alkol bulunduğunu tespit etti. Bu durumda sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL para cezası uygulandı ve ehliyeti 6 ay süreyle elden alındı.