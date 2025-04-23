Manavgat’ta Araç Çekildi, Para Cezası Uygulandı

ALARM ÇALDI, SAHİBİ GELMEDİ

Manavgat’ta, minibüs durağına bırakılan bir otomobil, yaklaşık 2 saat boyunca alarm çalmasına rağmen sahibine ulaşılamayınca çekici ile yediemin otoparkına götürüldü. Otomobile, yasak yere park etmekten dolayı 933 TL para cezası uygulandı.

VATANDAŞLAR DURUMU İHBAR ETTİ

Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi üzerindeki minibüs durağına park edilen 35 AIL 116 plakalı otomobilin alarmı, kısa bir süre sonra sebebi bilinmeyen bir şekilde çalmaya başladı. Durağın yakınındaki esnaf, aracın sahibinin kısa sürede geri döneceğini düşünerek alarmın sesine katlandı. Ancak, 2 saat geçtikten sonra aracın sahibi gelmeyince duruma müdahale eden vatandaşlar, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği’ni bilgilendirdi.

ARACIN ÇEKİLMESİNE GEREK DUYULDU

Olay yerine gelen trafik ekibi, tüm çabalarına rağmen aracı bırakan kişiye ulaşamayınca, otomobili bulunduğu yerden kaldırmak amacıyla çekici çağırdı. Caddeye gelen çekici, alarmı çalmakta olan otomobili yükleyerek yediemin otoparkına taşıdı. Aracın nihayet çekilmesinin ardından kısa bir süre içinde gelen sürücü, otomobilini geri almak için yediemin otoparkına gitti. Otomobile, yasak yere park nedeniyle 933 TL para cezası kesildi.