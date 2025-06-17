Manavgat’ta Araçlar Çarpıştı, Elektrik Kesildi

KAZA SONUCU HAFİF YARALANMA YAŞANDI

Manavgat’taki kavşak sisteminde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan araç, elektrik panosuna çarparak durabildi. Olay, Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi 8131 sokak üzerinde gerçekleşti. Seyir halindeki Kazım K.’nın kullandığı 07 LBT 77 plakalı hafif ticari araç, kavşakta yola çıkan Ömer Ö.’nün kullandığı 07 HYJ 43 plakalı otomobil ile çarpıştı.

OLAY YERİNDE YARDIM ALINDI

Kaza sonucunda hafif yaralanan sürücü Kazım K., olay yerinin yakınındaki özel bir hastaneye giderek tedavisini yaptırdı. Çarpma anında hafif ticari araç yol kenarındaki elektrik panosuna çarparak durdu. Bu çarpma sonucunda elektrik panosunun devrilmesi, sokakta elektrik kesintisine neden oldu. Kesintinin sona ermesi, görevlilerin panoyu yerine koyup arızayı gidermeleri sonrasında gerçekleşti.