Manavgat’ta Araçta Silah Parçaları Bulundu

MANAVGAT’TA SİLAH PARÇALARI ELE GEÇİRİLDİ

Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen bir operasyonda park halindeki bir araçta çok sayıda silah parçası bulundu. Yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamına Manavgat ilçesindeki bir araçta arama gerçekleştirdi.

YAPILAN ARAMADA BÜYÜK MİKTARDA SİLAH PARÇASI BULUNDU

Arama sonucunda 101 adet tabanca sürgüsü, 101 adet yiv ve setleri bulunan namlu, 130 adet icra yayı ve mili, 190 adet tabanca şarjörü ile birlikte birçok pim, çıkarıcı, iğne ve iğne yatağı gibi çeşitli silah parçaları elde edildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin sonrasında adli makamlara sevk edildi ve 6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.