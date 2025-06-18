Manavgat’ta ATV Takla Attı, Yaralılar Var

ANTALYA’DA ATV KAZASI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir ATV’nin takla atmasıyla meydana gelen kazada sürücü ve yolcu yaralanıyor. Akşam saatlerinde gerçekleşen kazada, ağır yaralanan ATV sürücüsünün 4,80 promil alkollü olduğu tespit edilerek, 9 bin 268 TL para cezası uygulanıyor. Ayrıca, sürücünün ehliyetine de 6 aylığına el konuluyor.

KAZANIN DETAYLARI

Kaza, Side Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde yaşanıyor. Edinilen bilgilere göre, Nurgül A. yönetimindeki 07 BCJ 762 plakalı ATV, Side Salı Pazarı kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıyor. Kazada ATV’yi kullanan Nurgül A. ve arkasındaki yolcu Mustafa E. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILIYOR

Yaralılara, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat’taki özel hastanelere kaldırıldığı öğreniliyor. ATV sürücüsünün durumu ciddiyetini koruyor ve Antalya’ya sevk edileceği bildiriliyor. Kazanın ardından, Nurgül A’nın yüklü miktarda alkol tükettiği ortaya çıkıyor. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından uygulanan ceza işlemleri sonucunda sürücü belgesi 6 ay süreyle askıya alınıyor.