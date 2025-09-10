Manavgat’ta Başından Vurulmuş Genç Bulundu

OLAYIN GERÇEĞİ

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, kiraladığı araç içerisinde başından vurulmuş halde bulunan genç, arkadaşlarının ambulansa ulaşma çabalarına rağmen hastanede yaşamını yitirdi. Bu trajik olay, Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı’ndan Akseki Kepezbeleni Mahallesi’ne giden yol üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 23 yaşındaki Ferhat C. sabah saatlerinde bir arkadaşını arayarak kötü olduğunu söyledi ve konumunu paylaştı. Olay yerine gelen iki arkadaşı, genç adamı kiraladığı lüks araç içerisinde başından vurulmuş olarak buldu.

AMBULANS YARDIMI

Arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talep etti ve Ferhat C.’yi kendi araçlarına alıp Manavgat yönüne doğru yola çıktı. Oymapınar Mahallesi’ne geldiklerinde karşıdan gelen ambulansa genci teslim ettiler ve Ferhat C. Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç adam hayatını kaybetti. Hastaneye gelen yakınları ve arkadaşları büyük bir üzüntü içinde kaldı. Genci hastaneye getiren arkadaşları, “Yaklaşık bir haftadır Kahramanmaraş’taydı, bugün Manavgat’a döneceğini söylemişti. Böyle bir şey yapmasına akıl sır erdiremiyoruz” diyerek duygularını ifade etti.

CENAZE İŞLEMLERİ

Ferhat C.’nin cenazesi, jandarma olay yeri incelemeleri, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin çalışmaları sonrasında Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayın detaylarıyla ilgili incelemeler devam ediyor.