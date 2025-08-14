Manavgat’ta Bir Adam Boğuldu

BOĞULMA ANININ GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIYIŞI

Manavgat’taki baraj gölünde gerçekleşen üzücü bir olayda, ‘Göle girmek tehlikeli ve yasaktır’ uyarılarına rağmen suya giren 32 yaşındaki Tolga Demir’in boğulma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Uzun süre suda çırpınan Demir’in cansız bedeni, dalgıçların yoğun çabaları neticesinde sudan çıkarıldı. Olay, Manavgat ilçesinin Karavca Mahallesi’nde bulunan bir restoranın önünde yaşandı.

OLAYIN SEBEP OLDUĞU ÇAĞRI

Edinilen bilgilere göre, Tolga Demir, restoranın balkonundan baraj gölüne atladıktan sonra bir süre akıntıda çırpınmaya başladı. Demir’in durumu, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi ve hemen ihbarda bulundular. Olay yerine kısa sürede itfaiye, ambulans, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı su altı kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar, Demir’in cansız bedenine ulaşmak için uzun bir süre çalıştı.

CENAZE İNCELEMELERİ VE GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ

Olay yeri inceleme ekipleri, Cumhuriyet savcısı ve adli tabibin yaptığı çalışmalara müteakip, Demir’in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Bu olayın yaşandığı anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniyesine kaydedildi. Çevrede bulunanlar, Demir’in cansız bedenini görünce büyük bir üzüntü yaşadı ve ailenin feryatları yürekleri dağladı. Dalgıç ekiplerinin sudan çıkarma anları da kamerayla kaydedildi. Görüntüler arasında Demir’in göle atlama anından itibaren, cansız bedenine ulaşılması ve sudan çıkarılması detaylı olarak yer aldı.