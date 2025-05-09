Manavgat’ta Bisiklet Otomobile Çarptı, Yaralı

MANAVGAT’TA KAZA MEYDANA GELDİ

Manavgat’ta, park ettiği yerden manevra yaparak çıkan bir otomobile motorlu bisiklet çarptı. Bu kazada motorlu bisiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Manavgat ilçesinde Aşağı Hisar Mahallesi, Hisar Caddesi üzerinde gerçekleşti.

MOTORLU BİSİKLET, OTOMOBİLE ÇARPTI

Antalya Caddesi istikametinde ilerleyen İbrahim Ç.’nin kullandığı 07 BBT 257 plakalı motorlu bisiklet, yolun sağında park halinde bulunan Ceyda Ö.’nün sürücülüğündeki Tofaş Fiat marka 34 FLZ 798 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrasında yaralanan motorlu bisiklet sürücüsü, olay yerinde 112 sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.