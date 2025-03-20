Manavgat’ta Çalınan Güvercinler Bulundu

GÜVERCİNLERİN ÇALINDIĞI ŞİKAYETLER

Antalya’nın Manavgat ilçesinde son on günde 3 ayrı noktadan çalınan 95 güvercin emniyet güçleri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi. Olayın, yaşları küçük 3 çocuğun gerçekleştirdiği tespit edildi. Manavgat’ta Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne başvuran Refik Gürcüoğlu, Emek Mahallesi 3042 Sokak’taki kümesinden 31 güvercinin çalındığını bildirdi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR

Şelale Mahallesi’nde bulunan boş bir arazide güvercin besleyen Zeki Doğan da 31 güvercinin kaybolduğunu belirtti. Ayrıca, Lokman Taş da yine Şelale Mahallesi 3547 Sokak Green Park Sitesi karşısındaki kümesinden 33 güvercinin çalındığını ifade etti. Çalınan güvercinlerin toplam değerinin yaklaşık 450 bin TL olduğu bildirildi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Savcısı’nın talimatları doğrultusunda, çalınan güvercinlerin bulunması ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÜVERCİNLERİN BULUNMASI VE SAHİPLERİNE TESLİMİ

Gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda hırsızlık olaylarının, yaşı küçük 3 çocuk tarafından yapıldığı belirlendi. Çalınan güvercinler, Ulukapı-Sülek Mahallesi’nde bulunan boş bir arazide ele geçirilerek gerçek sahiplerine teslim edildi. Güvercinlerine kavuşan vatandaşlar, kısa bir süre içinde hayvanlarını bulan ve geri veren Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teşekkür etti.