Manavgat’ta Çilek Yetiştiriciliği Toplantısı Yapıldı

TOPRAKSIZ TARIMDA ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ ÜZERİNE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından “Topraksız Tarımda Çilek Yetiştiriciliği” konulu bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, toplantının başlangıcında yaptığı açıklamada, “Manavgat tarımının son yıllarda önemli gelişmeler kaydettiğini” ifade etti ve bu gelişimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine önem verdiklerini vurguladı.

TOGRAKSIZ TARIMIN AVANTAJLARI

Toplantıda konuşmacı olarak yer alan Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nafiye Ünal, topraksız tarımın temel prensipleri ve çilek üretimindeki avantajları üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Ünal, Manavgat’ın iklimi, seracılık altyapısı ve üretici profiliyle çilek üretiminde yüksek potansiyele sahip olduğunu belirterek, “İlçede çilek üretiminin son 5 yılda arttığını” söyledi. Ayrıca, topraksız tarımın verim ve kalite açısından geleneksel tarıma kıyasla ciddi avantajlar sunduğuna dikkat çekti.

TEKNİK BİLGİLER VE SORULAR

Ünal, sunumunda sistem tasarımı, otomasyon, sulama ve gübreleme yönetimi gibi teknik konular hakkında da bilgi vererek, bu konuların önemine değindi. Toplantı, üreticilerin sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.