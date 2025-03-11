Manavgat’ta Cinayet: 4 Kişi Tutuklandı

ANTALYA’DA CİNAYET ORTAYA ÇIKTI

4 YIL SONRA GÜNCELLEME YAPILDI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 4 yıl önce ormanlık alanda kafası vücudundan ayrılmış olarak bulunan 2002 doğumlu Umut Can Arslan’ın cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Yapılan araştırmalar sonucu Arslan’ın, ormanlık alanda define arayan şahıslarla yaşadığı bir tartışma sonucunda öldürüldüğü tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda yakalanan 10 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın başlangıcı 20 Mart 2021 tarihlerine dayanıyor. Taşağıl Sağırin Mahallesi Taşkesiği mevkisinde meydana gelen olayda, başı gövdesinden ayrılmış bir erkek cesedi bulunmuş ve yapılan incelemeler sonucunda cesedin 2002 Bolu doğumlu Umut Can Arslan’a ait olduğu belirlenmişti. İlk tahkikat ve incelemeler sonucu, cesedin yabani hayvanlar tarafından parçalanma ihtimali göz önünde bulundurularak, ölümün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu net olarak belirlenememişti.

TEKRAR GÖZDEN GEÇİRME

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılında mevcut tahkikat dosyasını yeniden gözden geçirmek üzere Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne geri gönderdi. Bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, olayın meydana geldiği tarihte yakın bölgede bulunan 10 şüpheli, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı.

Şüphelilerin Umut Can Arslan ile birlikte define aramak amacıyla bölgeye geldikleri ve aralarındaki anlaşmazlık sonucunda Arslan’ı öldürdükleri belirlendi. İkametlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet 9 mm, 35 adet 7,65 mm fişek ve 2 adet flash bellek ele geçirildi.

TUTUKLAMA KARARI

Yapılan işlemlerin ardından şüphelilerden D.A., F.Z.A.K. ve R.A.Ş. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İ.B.K., H.E.K. ve H.A. ise mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı. “Kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanmak üzere sulh ceza hakimine sevk edilen Halil Kara, Cüneyt Ceyhan, Hüseyin Kaya ve Zeynep Kara ise tutuklanarak Ilıca S Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.