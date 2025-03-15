Manavgat’ta Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yaptı

ANTALYA’DA AĞIR YARALI MOTOSEKLET KAZASI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken aniden U dönüşü yapan hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza sonrasında olay yerinden kaçan araç sürücüsünün ehliyetsiz olduğu belirlendi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, Manavgat’ın Sorgun Mahallesi Boğaz mevkiinde meydana geldi.

GÜVENLİK KAMERASINDAKİ GÖRÜNTÜLER

Edinilen bilgilere göre, İbrahim K. yönetimindeki 21 AFR 547 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen ve aniden U dönüşü yapmaya çalışan Yunus E. K’nın kullandığı 07 CAD 104 plakalı hafif ticari araca hızla çarptı. Güvenlik kameralarında, motosikletin çarpma anında havaya savrulduğu ve parçalandığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle 24 yaşındaki sürücü İbrahim K. yola fırlayarak sürüklendi.

EHLIYETSIZ SÜRÜCÜ KAZA YERINDEN KAÇTI

Kaza sonrası hafif ticari araç sürücüsü olay yerini yaya olarak terk etti. Jandarma ekiplerinin hızlı çalışması sonucunda kısa süre sonra yakalanan sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde motosiklet sürücüsü İbrahim K’nın da sürücü belgesinin yetersiz olduğu belirlendi.

AĞIR YARALI MOTOSEKLET SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarın ardından olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İbrahim K’ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

CEZA KESILDI

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda, ehliyetsiz araç kullanan Yunus E. K’ye 18 bin 677 TL, aracın sahibine de aynı miktarda ceza kesildi. Ayrıca, sürücü belgesi yetersiz olan motosiklet sürücüsü İbrahim K’ye de 9 bin 267 TL ceza kesildi.