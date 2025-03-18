Manavgat’ta Ehliyetsiz Sürücüye Para Cezası

ANTALYA’DA TRAFİK DENETİMİ

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, abartı egzozla kullandığı ve plakasını şal ile kapatan bir genç kıza trafik ekipleri büyük bir para cezası uyguladı. Toplamda 31 bin 753 TL para cezası kesilen genç kızın ehliyetsiz olduğu ve motosikletinin trafikten men edildiği bildirildi.

MOTOSİKLETİN DURDURULMASI

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekibi, bir trafik kazası ihbarından dönerken karşı şeritteki bir motosikletin plakasının kırmızı şal ile kapatıldığını fark etti. Ekibin durdurduğu 65 ABP 732 plakalı motosikletin sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ve motosiklet üzerinde abartı egzoz bulunduğu tespit edildi.

CEZA VE MEN İŞLEMLERİ

Motosikletin sahibi ve sürücüsü olan Hazal Seda C. isimli genç kıza toplam 31 bin 753 TL para cezası uygulanarak motosiklet yediemin otoparkına çekildi. Şelale Mahallesi’nde ise trafik ekibi tarafından abartılı egzoz nedeniyle durdurulan 07 AOL 833 plakalı motosikletin sürücüsü Emre D.’ye de benzer bir işlem yapıldı. Emre D.’ye abartı egzozdan 9 bin 267 TL, yetersiz ehliyetten 9 bin 267 TL olmak üzere toplamda 18 bin 534 TL para cezası uygulandı ve motosikletin trafikten men edildiği bildirildi.