Manavgat’ta Elektrikli Bisiklet Kaza Yaptı

KAZA ANINDAKİ OLAY

Manavgat ilçesinde, hareket halindeki elektrikli bisikletin karşısına çıkan kamyonete çarpmamak için frene basarak devrilmesi sonucu bir kaza gerçekleşti. Olay, Aşağı Pazarcı Mahallesi’nde, Zübeyde Hanım Caddesi yönüne seyir eden Mehmet E. D. tarafından kullanılan 45 ADE 357 plakalı elektrikli bisikletin, Muhammet Ş. yönetimindeki 07 BIG 39 plakalı kapalı kasa kamyonete çarpmamak amacıyla fren yaptığı sırada meydana geldi.

YARALI BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Mehmet E. D., olay yerinde 112 sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Antalya’da meydana gelen bu kazanın detayları inceleniyor.