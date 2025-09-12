Manavgat’ta Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Yaralandı

KAZA DETAYLARI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yolun sağına yanaşan bir kamyonetin aynasına çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Manavgat ilçesi Emek Mahallesi Barbaros Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, caddede ilerleyen 16 yaşındaki Metehan D., seyretmekte olduğu elektrikli bisikleti ile aynı istikamette hareket eden Hakan G.’nin kullandığı 34 GGJ 470 plakalı kapalı kasa kamyonetin aynasına çarptı.

MÜDAHALE VE HASTANEYE KALDIRILMA

Kazanın ardından elektrikli bisiklet sürücüsü Metehan D. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra genç sürücüyü ambulans ile hastaneye kaldırdı. Yaralı sürücünün durumu ile ilgili bilgi verilmedi.