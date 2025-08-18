Manavgat’ta Irmakta Ceset Bulundu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Manavgat’ta balık tutmak için ırmağa gelen bir vatandaş, suyun içinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek hemen durumu ekiplere bildirdi. Olay, Manavgat’ın Çağlayan Mahallesi’nde, Zeynel Şenol Köprüsü altındaki ırmakta gerçekleşti. Söz konusu vatandaş, yaptığı ihbarda su yüzeyinde ceset gördüğünü belirtti.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kıyıya yaklaşık 5-6 metre mesafede ve kıyıdan kolayca görülebilen erkek cesedi, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı tarafından gerçekleştirilen incelemenin ardından ırmaktan çıkarıldı. Yapılan incelemelerde, cesedin 43 yaşındaki Mehmet Uğur Uysal’a ait olduğu belirlendi.

MEHMET UĞUR UYSAL İLE İLGİLİ BİLGİLER

Mehmet Uğur Uysal’ın bir otelde restoran şefi olarak görev yaptığı ve 4-12 vardiyasında çalıştığı öğrenildi. Uysal’ın gece saat 24.00’te işten çıktığı bilgisi de edinildi. Cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabip’in incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.