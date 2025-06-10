Manavgat’ta İşçi Elektrik Akımına Kapıldı

ANTALYA’DA İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yük asansörü kurulumu sırasında elektrik akımına kapılıp iskeleden düşen işçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Aşağı Pazarcı Mahallesi 1084 Sokak’taki 4 katlı bir binanın dış cephesine yük asansörü kurulum çalışması esnasında, yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki iskelede çalışan Mehmet Ali Güner, elektrik akımının etkisiyle dengesini kaybedip yere düştü.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Düşme sonucunda ağır yaralanan Güner için ihbar yapılmasının ardından olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahale olay yerinde gerçekleştirildikten sonra Güner, Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu hastanede yapılan kontrollerde boynunda kırık olduğu tespit edilen Güner’in durumu kritik olduğundan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevkine karar verildi.

TEDAVİSİ SONRASI HAYATINI KAYBETTİ

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde 10 gün süren tedavi sonrasında Güner’in hayata veda ettiği bildirildi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı ve Güner’in düşüş anının güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi.