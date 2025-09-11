Manavgat’ta Kadın Çiçeği Çaldı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kadın, gözüne çarpan saksıdaki çiçeği alarak götürdü. Olayın meydana gelişi, Kalanchoe türü çiçeğin yerinden sökülmesi anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Manavgat ilçesi Hisar Caddesi üzerinde yaşanan bu ilginç olayda, sabah iş yerini açan görevli, her sabah yaptığı gibi çiçekleri sularken saksıda bulunan üç Kalanchoe çiçeğinden birinin yerinde olmadığını fark etti.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Durumu iş yeri sahibine ileten görevli, güvenlik kameralarını izlemeye karar verdi. İzleme sırasında, çiçeğin bir gün önce akşam saatlerinde iş yerinin kapanması sonrasında söküldüğü görüntülendi. Güvenlik kamerası kayıtlarında, kadının yanında bulunan bir gençle birlikte iş yerinin önüne geldiği ve o sırada kaldırımda yürüyen vatandaşların uzaklaşması için zaman geçirdiği görülüyor. Vatandaşların uzaklaşmasının ardından, genç arkadaşının önünü kapatarak dikkat dağıtıyor ve kadın çiçeği kopardıktan sonra elindeki poşete koyarak oradan hızla uzaklaşıyor. Bu olay, caddede yer alan güvenlik önlemlerinin de tartışılmasına sebep oluyor.