Manavgat’ta Kamyonet Devrildi, Üç Yaralı

KAMYONETİN DEVİLMESİYLE YARALILAR ORTAYA ÇIKTI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen bir kazada, devrilen kamyonetteki üç kişi yaralandı. Olay, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu’nun Karaöz Mahallesi bölümünde gerçekleşti.

KAZANIN SEBEBİ LASTİK PATLAMASI

Edinilen bilgilere göre, Alanya yönünde ilerleyen Hamza Pişkin yönetimindeki torf toprak yüklü 07 BID 685 plakalı kamyonet, sağ arka lastiğinin patlaması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonucunda sürücü ile birlikte araçta bulunan Bedia Güler ve Şanize Sulupınar yaralandı.

Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.