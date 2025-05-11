Manavgat’ta Kamyonet Tabelayı Kapatınca Çarpışma

KAZA VE DUR TABELASI ENGELİ

Manavgat’ta kavşak sisteminde dur tabelasını kapatan bir kamyonet sebebiyle iki otomobil çarpıştı. Kazadan sonra, tabelayı görmesini engelleyen kamyonet sürücüsü rahat bir tavırla aracına binerek oradan ayrıldı.

KAZANIN DETAYLARI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Aşağı Hisar Mahallesi’nde meydana gelen olayda Cumhuriyet Meydanı istikametine giden Eyüp M. idaresindeki 42 ALU 69 plakalı Volkswagen marka otomobil, Mithatpaşa kesişiminde Yunus C. tarafından kullanılan 07 ABF 075 plakalı Fiat marka araç ile çarpıştı.

Kazanın detayları güvenlik kameralarına saniye saniyesine yansıdı. Neyse ki olayda yaralanan olmadı. Ancak Mithatpaşa Caddesi üzerinde park halinde bulunan kamyonet, otomobil sürücüsünün trafik tabelasını görmesini engelleyerek kazaya sebep oldu ve daha sonra olay yerinden uzaklaştı.