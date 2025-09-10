Manavgat’ta Kaza, 1 Yaralı

KAZA ANINDAKİ DİKKATSİZLİK

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobil sürücüsünün ani şerit değiştirmesi sebebiyle motosikletli bir sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Aşağı Hisar Mahallesi Güllük Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, havuzlu kavşak yönünden Çetin Emeç Caddesi’ne doğru ilerleyen Mustafa Şahbaz’ın kullandığı Audi marka 07 LEF 88 plakalı otomobil, Gülveren Caddesi kavşağındaki kırmızı ışıkta beklerken aniden sağ şeride geçmek istedi. Bu sırada, aynı yönde sağ taraftan ilerleyen Ferhat Akgül yönetimindeki 07 CEF 385 plakalı motosikletle çarpıştı.

Güvenlik kamera görüntüleri kazanın detaylarını ortaya koyarken, motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine intikal eden 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Bu üzücü olay, sürücülerin trafikte daha dikkatli ve tedbirli olmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.