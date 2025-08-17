Manavgat’ta Kaza Sonucu 6 Yaralı

KAZA SONRASI YARALILARIN DURUMU OLUMSUZ DEĞİL

Manavgat’ta seyir halindeki bir öğrenci servisi ile otel servisinin çarpışmasıyla yaşanan kazada, 6 kişi hafif yaralandı. Yaralıların arasında 6 ile 12 yaşları arasında 5 çocuk bulunuyor. Kaza, Manavgat ilçesinde Evrenseki Mevkii D-400 karayolu üzerinde gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI VE İLGİLİ EKİPLER

D-400 karayolunda Antalya yönüne giden Soner K. tarafından kullanılan 07 JK 752 plakalı minibüs, Evrenseki sınırlarına geldiğinde aynı istikamette ilerleyen İlyas K. idaresindeki 07 BVY 963 plakalı otel servisine arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

YARALILARIN HASTANEYE KALDIRILMASI

Kazanın ardından D-400 karayolunda trafik uzun süre aksadı. Minibüs yolcusundan Fatma G. (33), Esma G. G. (8), Hira E. (10), Selman K. (13), Abdullah İ. (12) ve Ramazan E. (11) hafif yaralanarak ambulanslarla Manavgat’taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade ediliyor.