Haberler

Manavgat’ta Kaza Sonucu 6 Yaralı

KAZA SONRASI YARALILARIN DURUMU OLUMSUZ DEĞİL

Manavgat’ta seyir halindeki bir öğrenci servisi ile otel servisinin çarpışmasıyla yaşanan kazada, 6 kişi hafif yaralandı. Yaralıların arasında 6 ile 12 yaşları arasında 5 çocuk bulunuyor. Kaza, Manavgat ilçesinde Evrenseki Mevkii D-400 karayolu üzerinde gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI VE İLGİLİ EKİPLER

D-400 karayolunda Antalya yönüne giden Soner K. tarafından kullanılan 07 JK 752 plakalı minibüs, Evrenseki sınırlarına geldiğinde aynı istikamette ilerleyen İlyas K. idaresindeki 07 BVY 963 plakalı otel servisine arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

YARALILARIN HASTANEYE KALDIRILMASI

Kazanın ardından D-400 karayolunda trafik uzun süre aksadı. Minibüs yolcusundan Fatma G. (33), Esma G. G. (8), Hira E. (10), Selman K. (13), Abdullah İ. (12) ve Ramazan E. (11) hafif yaralanarak ambulanslarla Manavgat’taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade ediliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Serap Aksüt, Kadınların Başarabileceğini Gösteriyor

Malatya'da lastik tamircisi olarak 24 yılını geride bırakan Serap Aksüt, kadınların başarılı olabileceğine dair güçlü bir örnek teşkil ediyor. Azmiyle zorlukları aşıyor.
Haberler

Adana’da Dolandırıcılık İçin 8 Tutuklama

Adana'da sosyal medyada dolandırıcılık yapan 8 kişi tutuklandı. Çetenin lideri, 25 farklı suçtan aranıyordu. Bir mağdurun başvurusu sonucu operasyon gerçekleştirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.