Manavgat’ta Kaza Sonucu Yaralanma Gerçekleşti

KAZA AYRINTILARI

Manavgat’ta gerçekleşen bir kazada bir otobüsle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Yukarı Pazarcı Mahallesi’nde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Kürşat S. idaresindeki 58 AFU 393 plakalı elektrikli bisiklet, Mevlüt Y. tarafından kullanılan 07 C 74709 plakalı otobüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü yaralanırken, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri hemen müdahalede bulundu. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili inceleme süreci başlatıldı. Bu tür kazalar, trafikte güvenliğin önemini yeniden gözler önüne seriyor.

ÖNEMLİ

Küçükçekmece’de Tır Altgeçitte Sıkıştı

Küçükçekmece Yenimahalle'de, sünger yüklü bir tır altgeçitte sıkıştı. Kazada şoförün oğlu hafif yaralanırken, kurtarma çalışmaları kısa sürede başladı.
CHP Ataşehir Kongresi İptal Edildi

Ataşehir ilçe seçim kurulu, kayyum atamasını gerekçe göstererek CHP'nin 13 Eylül'de planladığı ilçe kongresinin iptaline karar verdi.

