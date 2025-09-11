Manavgat’ta Kaza, Sürücü Yarıştı

KAZA NEDENİYLE TRAFİKTE AKSAMA OLDU

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşanan kaza, bariyerlere çarpan bir aracın sürücüsü tarafından, otomobille yarışan bir tur minibüsünün kendisini sıkıştırmasının sonucunda gerçekleştiği bildirildi. Manavgat ilçesi Alanya-Antalya D-400 Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, İsmail Derin’in kullandığı 70 ER 787 plakalı hafif ticari araç, Batı Side Köprülü Kavşağı’na girdiği sırada bariyerlere çarptı. Hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sebebiyle köprülü kavşakta trafik akışı uzun bir süre tek şeritten sağlandı.

KAZA SONRASI ÖNLEMLER ALINDI

Kazanın hemen ardından, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Bölge Trafik Amirliği ekipleri, başka aksilikler yaşanmaması için köprü girişinde gerekli önlemleri aldı. Kazayı burnu bile kanamadan atlatan İsmail Derin, Sorgun-Otogar köprülü kavşağından itibaren siyah bir tur aracının önünde giden bir otomobille yarıştığını, köprüye girdiğinde önüne kırıldığını ve kaza yaptıktan sonra hızla uzaklaştığını bildirdi. Olayın ardından aracın çekiciyle götürülmesiyle trafik akışı normale döndü.